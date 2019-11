Max Verstappen gaat vanaf pole voor de winst

Video Hoe zit het met de Sen­na-fac­tor in Max Verstappen?

8:40 Ayrton Senna is 25 jaar dood, maar de Braziliaanse racegod leeft voort in de Formule 1. Juist in São Paulo dachten ze een paar jaar geleden zijn opvolger te hebben gevonden. Na diens vijfde jaar in de sport: hoe zit het met de Senna-factor in Max Verstappen, die juist vandaag in de stad van de F1-legende van pole start?