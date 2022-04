Max Verstappen gelooft al niet meer in nieuwe titel: ‘Ik heb 45 races nodig om nog kans te maken’

Podcast | ‘Laat veilig thuis de discussie over Djedda maar losbarsten’

Er werd een race gereden in Djedda. De tweede Grand Prix van het seizoen. Die race was spannend en werd gewonnen door Max Verstappen. Maar in Pitstop bespreekt presentator Etienne Verhoeff met verslaggever Arjan Schouten vooral de hele situatie in Saoedi-Arabië. Vrijdag sloeg een raket in op zo’n tien kilometer van het circuit. Toch werd er een race gereden.

28 maart