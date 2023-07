Max Verstappen grijpt overtuigend zege in atypische sprintrace op nat circuit van Spa

Met samenvatting Max Verstappen rijdt na flitsende start onbedreigd naar Hongaarse zege en schrijft historie met Red Bull

Met een fantastische start en een indrukwekkende race heeft Max Verstappen korte metten gemaakt met de hoop van zijn concurrenten. Zijn zege in de Grand Prix van Hongarije was zijn zevende op rij, waardoor zijn voorsprong in het WK al 110 punten is. Verstappen bezorgde Red Bull Racing ook meteen een record, want twaalf opeenvolgende races winnen lukte in de geschiedenis nog nooit een Formule 1-team.