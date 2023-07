Max Verstappen heerst in kwalificatie, maar start als zesde op Spa: ‘Het beste wat ik kon doen’

Het was eigenlijk al sinds donderdag voortdurend aan het regenen in de Belgische Ardennen. Kletsnat was het op het circuit van Spa-Francorchamps. De enige vrije training viel daardoor grotendeels in het water voor de Formule 1-coureurs. Max Verstappen zette daarin geen tijd neer. Hij kwam heel kort buiten, maar passeerde de finishlijn niet twee keer. Dat het vlak voor de kwalificatie ineens flink opklaarde was daarom een cadeautje. Dat de eerste sessie met 10 minuten werd uitgesteld, was kinderspel.

Er kon gekwalificeerd worden en naarmate de tijd verstreek, droogde het asfalt snel op. De eerste sessie werd wel nog volledig op intermediate-banden afgewerkt en leverde geen grote verrassingen op. Hooguit dat Daniel Ricciardo één van de vijf coureurs was die zich niet plaatsten voor Q2. Zijn laatste rondje leek aanvankelijk wel snel genoeg, maar hij overschreed de limieten van de baan, waardoor zijn tijd werd afgenomen.

In Q2 begon het speculeren over het gebruik van droogweerbanden. Halverwege die sessie wisselden alle coureurs naar het snelste rubber. En daarop werden de coureurs in de absolute slotfase van Q2 een stuk sneller. Verstappen kwam op dat moment echter niet al te overtuigend voor de dag. Hij dreigde zelfs even de top 10 mis te lopen, maar hij had geluk. Vijf coureurs kwamen niet aan zijn tijd, waardoor hij zich op het nippertje kwalificeerde voor de beslissende sessie.

Verstappen en zijn engineer zijn het niet eens op de radio

Nadat er op de radio nog wat onenigheid was geweest tussen Verstappen en engineer Gienpiero Lambiase, waarvoor de coureur zich later verontschuldigde, stelde de wereldkampioen in Q3 orde op zaken. Dit keer was zijn laatste poging van een bijzonder hoog niveau. Hij reed maar liefst 0,82 seconde sneller dan de nummer twee Charles Leclerc. Een gigantisch verschil over één rondje, zeker aangezien dat normaal gesproken niet het sterkste punt is van Red Bull.

,,Het zat heel dicht bij elkaar. De condities waren tricky", zei Verstappen na afloop, waarschijnlijk met name doelend op zijn tiende plek in Q2. ,,Daar had ik nog geluk, want het vertrouwen om te pushen was er toen niet. In Q3 kon ik weer wat meer risico nemen. Ik weet dat ik voor zondag iets terugval, maar dit was het beste wat ik kon doen", aldus de wereldkampioen, die de fans nog bedankte voor het trotseren van de regen.

Volledig scherm Max Verstappen groet het publiek na zijn gewonnen kwalificatie. © AFP

Verstappen start zondag tijdens de race overigens niet vanaf de eerste plek. Hij gebruikt voor de Grand Prix van België namelijk een nieuwe versnellingsbak. Dat doet hij al voor de vijfde keer dit seizoen en dat mag niet. Het bezorgt hem een gridstraf van vijf plekken. En dus moet hij vanaf P6 gaan jagen op een nieuwe overwinning op het circuit van Spa-Francorchamps, waar hij vorig jaar een nog veel forsere gridstraf kreeg en vanaf de veertiende plek naar de zege reed.

Zijn overmacht in de slotfase van de kwalificatie zal hem het vertrouwen geven dat hij zoiets aanstaande zondag nog een keer kan laten zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates VERSTAPPEN WINT KWALIFICATIE Max Verstappen zet hem toch op P1 in 1.46,168! Acht hele tienden is hij rapper dan Charles Leclerc. Die dus wel vooraan mag starten, met de Nederlander op P6. Verstappen beperkt de schade. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Leclerc scherpt als eerste de toptijd aan! Het verschil is een seconde met de eerdere tijd van Max. Daar komen ze, met Stroll en dan de Ferrari's voorop. Verstappen vertrekt als zesde voor zijn out lap. Op de Mercedessen na staat iedereen binnen in afwachting van de beslissende runs. Nog iets meer dan 3 minuten, tijd om te knallen! Verstappen staat voorlopig tweede in de pikorde, op een tiende van Leclerc. De Monegask won deze grand prix in 2019 en zou zijn 20ste pole position kunnen pakken! Tijd voor de banker laps! Alvast een tijd neerzetten om straks mogelijk op terug te kunnen vallen. Start Q3 Nou, daar gaan we dan! Verstappen zal niet vooraan starten zondag, maar wie dan wel? De wereldkampioen zal er waarschijnlijk nog altijd op gebrand zijn om deze kwalificatie te winnen en zo de schade te beperken tot een P6-start... Zo, daar klonk Verstappen even gefrustreerd in gesprek met zijn engineer. 'Maar je bent door', zegt Lambiase. Het antwoord: 'Dat interesseert me geen hol, deze uitvoering was echt heel slecht.' Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De start van Q3 is met een paar minuten uitgesteld omdat de Belgische marshals nog even wat grind van de baan moeten vegen. Einde Q2 Met de hakken over de sloot noemen ze dit! Verstappen gaat als laatste door naar het beslissende kwalificatiegedeelte na een matige ronde. Van Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas en Ocon nemen we voor nu afscheid. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nu gaat het wel echt heel veel sneller! Moet Verstappen nog gaan uitkijken? Ja, maar hij zit in een ronde. De vlag is inmiddels gevallen. Daar komen de verbeteringen op de zachte band! Er wordt nog niet met seconden gesmeten, maar het gaat wel degelijk harder dan eerder op de intermediates.



Norris, Sainz, Russell en Pérez komen allemaal onderdoor bij Max. Ocon heeft de muur geraakt en rijdt nu rond met een kapotte voorvleugel. De Fransman brengt zijn Alpine naar het team, maar dat is een slechte timing... Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Met nog 4 minuten te gaan zitten de volgende grote namen op de wip.



11. Sainz

12. Hamilton

13. Russell

14. Stroll

15. Norris En dan volgt de rest, inclusief Verstappen. Mocht de baan hier inderdaad klaar voor zijn, dan moet iedereen zich nog verbeteren! Piastri en Bottas durven het aan! Zij schroeven er zojuist 'rood' rubber onder. Softs dus, let's go.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Voordat we daadwerkelijk naar slicks gaan, zullen de coureurs eerst een fatsoenlijke tijd op de intermediates gereden willen hebben. Dat is ook precies wat ze nu aan het doen zijn.



Verstappen zet hem een halve seconde voor Pérez op P1: 1.55,535. Piastri geeft ook aan dat ze wel bijna naar droogweerbanden kunnen! Start Q2 En weer door. De Mercedes-coureurs stonden alweer helemaal vooraan aan het einde van de pitstraat.



Hamilton krijgt ondertussen te horen dat het asfalt verder zal opdrogen en er een omslagpunt aan zit te komen. Hoever zitten we nog van slicks af? Einde Q1 De volgende coureurs zien we over enkele ogenblikken niet meer terug in Q2: Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo en Hülkenberg. De baan was helemaal aan het einde op zijn best en dat leverde een flinke re-shuffle op! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

laad meer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.