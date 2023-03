Max Verstappen hoopt op veiliger circuit in Djedda: ‘Sommige plekken waren absoluut gevaarlijk’

Max Verstappen hoopt dat het circuit van Djedda veiliger is geworden dan vorig jaar. De Grand Prix van Saoedi-Arabië, verreden op een smal stratencircuit, staat komend weekend voor de derde keer op de kalender. Tijdens de eerste twee edities bleek dat crashes geen zeldzaamheid zijn in Djedda.

,,De baanveranderingen die zijn aangebracht waren voornamelijk bedoeld voor de zichtbaarheid, dus hopelijk heeft het de zaken een beetje verbeterd voor ons als coureurs. Op sommige plekken was het namelijk absoluut gevaarlijk”, aldus Verstappen, die vorig jaar de beste was in Saoedi-Arabië, op zijn eigen website. ,,Het is een heel cool stratencircuit, met behoorlijk veel grip, dus ik ga er altijd graag heen om te racen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verstappen begon het seizoen sterk en won met groot vertoon van macht de eerste race in Bahrein. Daarmee zorgde hij meteen voor hooggespannen verwachtingen, maar de 25-jarige wereldkampioen probeert zichzelf niet al te veel druk op te leggen. ,,Na een geweldige start in Bahrein verwacht ik niet dat het een gemakkelijke opdracht zal worden in Djedda. Het is een heel ander circuit en de auto moet snel zijn. Desalniettemin, met de snelle bochten denk ik dat we een sterke auto op dit circuit kunnen hebben.”

Sergio Pérez

Negen dagen geleden bleef Verstappen zijn ploeggenoot Sergio Pérez ruim voor. De andere teams konden het tempo van de Red Bulls niet volgen. ,,We moeten proberen het momentum vanuit Bahrein vast te houden. Er zijn zeker nog veel verbeteringen die we kunnen doorvoeren om onze auto beter te maken”, aldus de Mexicaan. “Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar dit circuit nadat ik in 2022 pole heb behaald. Vorig jaar had ik veel pech met de timing van de safety car terwijl ik de race leidde, dus hopelijk is het nu mijn beurt om te winnen.”

De race is zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk hier alle klassementen van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.