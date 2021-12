Max Verstappen is een fenomenale topsporter, maar met Nederland heeft zijn succes werkelijk niets te maken

Verstappen maakt kans op prijs Sportman van het Jaar, geen enkele voetballer bij nominaties

Max Verstappen behoort tot de drie genomineerden voor de titel van Sportman van het Jaar. De wereldkampioen in de Formule 1 heeft concurrentie van BMX’er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen, die beiden afgelopen zomer in Japan olympisch goud pakten. Opvallend: in geen enkele categorie is er iemand uit het voetbal genomineerd.

