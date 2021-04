Max Verstappen is gewaarschuwd voor race op Imola

Door Arjan Schouten



Imola? Dat was toch een eenmalig bezoekje vorig jaar?

Dat was inderdaad de bedoeling, ja. In het door corona geteisterde 2020 moesten meer Europese races de kalender nog van wat omvang voorzien, met alle gevallen gaten van de overzeese races die massaal werden gecanceld. Imola, waar de Formule 1 al sinds de zege van Michael Schumacher in 2006 niet meer was geweest, was een van die ‘opvullers’.

Iets eenmaligs, werd toen gezegd, hoewel de coureurs zeer te spreken waren over het oldskool rondje. Maar juist om dezelfde reden als vorig jaar, is de GP van Emilia Romagna nu weer van de partij. Australië verplaats naar achteren, China zelfs helemaal weggevallen. Er was wederom Europees asfalt nodig om het aantal van 23 nog te halen. Een nieuwe gelegenheid voor de organisatie in Imola om te laten zien wat ze in huis hebben, want de ambitie om weer jaarlijks op de kalender te staan is zeker aanwezig.

Wat houdt dat in, een ‘oldskool’ circuit?

Grindbakken langs het asfalt, vooral dat. Genadeloos is het 4,9 kilometer lange rondje. Een foutje kan meteen game over betekenen. En dat wordt even wennen na de seizoensopener in Bahrein, waar de uitloopstroken gigantisch zijn. Coureurs houden er wel van. Zo noemde Verstappen eind vorig jaar Imola als hét circuit dat van hem wel vaker terug mocht keren, ondanks zijn uitvalbeurt aldaar.

Imola blijft daarnaast natuurlijk ook voor eeuwig in de herinnering vanwege die dramatische editie van 1994. Zaterdag sneuvelde de Oostenrijker Roland Ratzenberger in de kwalificatie, een dag later in de race was er die fatale crash van Ayrton Senna in de Tamburello-bocht. Reken maar dat er ook dit weekend weer uitvoerig bij stilgestaan wordt.

Hoe verging het Verstappen vorig jaar, op Imola?

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Limburger, die hard op weg was naar de tweede plaats. Lewis Hamilton was een klasse apart, maar Valtteri Bottas had hij met nog een ronde of twintig te pakken. Hij leek de Mercedessen te gaan splitsen, wat best een meevaller was, want bij eerdere bezoeken aan Italië liep Verstappen in Monza en Mugello tegen motorpech aan.

Helaas, ook in Imola bleef hij uiteindelijk niet gevrijwaard van de ‘Italiaanse vloek’. Een klapband maakte plotsklaps alsnog een einde aan zijn race. ,,Ik was echt aan het genieten. Had een mooi gevecht, vol uitzicht op de tweede plaats. En opeens die klapband. Balen. Drie keer nul in Italië’’, aldus Verstappen, die nu op meer hoopt na zijn sterke start in Bahrein. ,,Ik ben klaar voor de strijd’’, liet hij op de website van zijn werkgever weten.

Achter het 1-2’tje van Mercedes profiteerde Daniel Ricciardo vorig jaar namens Renault optimaal van de pech van Verstappen. Het tweede podium van 2020 voor de Australiër.