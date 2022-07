Max Verstappen is toe aan zomerstop: ‘Hopelijk krijgt team de tijd om zich op te laden’

,,Ik kijk uit naar de zomerstop en hopelijk krijgt het team de tijd om zich op te laden, zodat we een sterke start van de tweede seizoenshelft kunnen maken”, zegt Verstappen in een vooruitblik van zijn team Red Bull.

,,Hongarije is een bijzonder circuit. Ik vind het leuk om hier te rijden, omdat het een beetje lijkt op een kartbaan”, kijkt Verstappen vooruit naar de race in Boedapest. ,,Het is moeilijk te voorspellen hoe we dit weekend zullen presteren. Het is niet onze sterkste baan, maar ik ga natuurlijk voor een goed resultaat en we doen er als team alles aan om te winnen.”