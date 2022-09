Max Verstappen kan in oranje Zandvoort voor unicum zorgen in zijn carrière

Na zeges in Frankrijk, Hongarije en België gaat lokale favoriet Max Verstappen op zijn thuiscircuit op voor zijn vierde Formule 1-zege op rij, wat een unicum in zijn carrière zou betekenen. Dan moet de polesitter van Red Bull Racing wel de Ferrari’s achter zich zien te houden.

Door Arjan Schouten



Als vanmiddag om 15.00 uur na het volkslied gezongen door Floor Jansen de lichten doven boven het circuit van Zandvoort is het aan Max Verstappen om een stralend Nederlands raceweekend te perfectioneren. Reken maar dat 105.000 mensen niets minder dan de zege verwachten van de Limburgse coureur, die vorig jaar ook van pole won in eigen land, toen het circuit voor het eerst sinds 1985 weer terugkeerde op de racekalender.

Het verschil met de Ferrari’s was minimaal (0,021), maar de kwalificatie winnen in Zandvoort is cruciaal voor een racezege, weet Verstappen. ,,Het zal ongetwijfeld weer close worden, maar als we juist handelen met de banden en alles perfect uitvoeren, dan maken we een heel goede kans.”

Over die banden, Verstappen heeft een vers setje softs meer over dan de Ferrari-coureurs meteen achter hem op de startgrid. ,,Dat zou ons iets meer opties moeten geven”, vermoedt Verstappen, die met een achterstand aan het weekend begon toen zijn RB18 strandde in VT1, maar tevreden is over het inhaalwerk. ,,Ik heb in de derde training nog een longrun gedaan en dat zag er allemaal goed uit. Dus ik ben wel gelukkig met de auto, nu.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De grote vraag: kan er met deze auto’s überhaupt ingehaald worden op het krappe circuit in Zandvoort? Of wacht een optocht en moet de race het qua spanning hebben van strategisch steekspel? Bij Ferrari vermoeden ze dat tweede. De Scuderia was niet heel overtuigend, als het de laatste maanden op strategie aan moest komen. Maar met twee auto’s meteen achter Verstappen en Sergio Pérez pas op P5 hebben de Italianen toch een numeriek voordeel voorop de grid.

,,De auto’s splitten zou best eens een goed idee kunnen zijn als we in een daarvoor geschikte situatie komen,” denkt Leclerc. Sainz: ,,We moeten alle opties goed af gaan wegen, maar Max zal op zijn verse set softs wel héél sterk zijn.”

Bekijk de samenvatting van de kwalificatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Extra element om deze race gedenkwaardig te maken: het tempo van Mercedes, die ook zomaar een rol kunnen gaan spelen. Vrezen de heren vooraan de auto’s van George Russell en Lewis Hamilton? ,,Nee”, reageerde Verstappen resoluut. ,,Ik denk dat ze wel wat dichter op ons gaan zitten in de race”, meende Leclerc.

Wordt het echter weer een dominante vertoning van Verstappen en stampt hij snel vooraan bij de rode en zilvergrijze concurrentie weg, dan wacht hem een statistisch hoogtepunt in zijn loopbaan. Na Frankrijk, Hongarije en België jaagt hij in eigen land op zijn vierde zege op rij. Dat flikte hij nog nooit in bijna acht jaar Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.