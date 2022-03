Max Verstappen kijkt na 'zwaar weekend' uit naar Saoedi-Arabië: 'Dit circuit is nog steeds erg nieuw voor ons’

Het Formule 1-circus is neergestreken in Djedda, waar Lewis Hamilton en Verstappen vorig jaar een fel gevecht leverden. Dat werd gewonnen door de Brit van Mercedes, terwijl Verstappen in een bizarre race op het stratencircuit twee tijdstraffen opliep. Een voor het afsnijden van de bocht na een inhaalpoging van Hamilton en een voor te hard afremmen, waardoor de Brit op de achterkant van de Red Bull van Verstappen botste. De Limburger veroverde een week later in Abu Dhabi alsnog de wereldtitel, in een al even tumultueuze race.

,,We waren competitief in Bahrein, dus we nemen ook iets positiefs mee naar komend weekeinde’ zei Verstappen. ,,Het seizoen duurt bovendien nog lang, we hebben het nu over één race. Ik kijk uit naar de volgende grand prix. Dit circuit is nog steeds erg nieuw voor ons. Vorig jaar was de luchtvochtigheid een uitdaging en ik weet dat er iets verbeterd is aan het zicht op het eerste gedeelte. Het is een snel circuit. Ik ben benieuwd hoe de auto’s, die dit jaar iets zwaarder zijn, hier presteren.”