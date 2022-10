Max Verstappen kijkt uit naar GP van Japan: ‘Het zou extra speciaal zijn als ik hier wereldkampioen kan worden’

Max Verstappen geniet al sinds hij in Japan is met volle teugen. In het land van zijn motorleverancier Honda hoopt hij op een perfect weekend, zodat hij op het circuit van Suzuka zijn tweede wereldtitel kan pakken.

Het kan een extra speciaal weekend voor hem worden. Dat benadrukte Max Verstappen tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Japan. Eindelijk weer terug in het land waar hij zijn Formule 1-carrière begon, toen hij in 2014 kort na zijn zeventiende verjaardag een vrije training mocht rijden in een Torro Rosso, geniet hij vanaf het eerste moment. ,,Ik zette de TV aan op mijn hotelkamer in Tokio en zag meteen een race in een andere autosportcategorie”, vertelt hij. ,,Dat bewees voor mij maar weer hoe populair autosport is in Japan.”

Het is mede daarom dat hij enorm uitkijkt naar het weekend op het circuit van Suzuka. ,,Het is even van de kalender afgeweest, maar het is een geweldige plek”, zegt Verstappen. ,,Het is een geweldig circuit en de fans zijn heel gepassioneerd, op een goede manier gek. Ze verkleden zich helemaal voor deze grand prix. Die cultuur zorgt ervoor dat we er allemaal van houden om hier te zijn.”

Volledig scherm Max Verstappen bij zijn debuut in de F1. Japan, 2014. © AP

Maar voor hem is het nog eens extra bijzonder. Vanwege dat debuut in 2014, dus. Maar niet alleen daarom. ,,Het is voor ons speciaal om hier te racen, vanwege onze relatie met Honda”, zegt hij, doelend op het feit dat Red Bull met motoren van het Japanse bedrijf rijdt. ,,Daarom zou het extra speciaal zijn als ik hier wereldkampioen kan worden. Het was al jammer dat we hier vorig jaar niet waren, toen we vol aan het strijden waren voor onze eerste wereldtitel. Daarom hoop ik extra op een goed weekend. We hebben een perfect weekend nodig om de titel te pakken.”

Een perfecte zondag levert hem gegarandeerd zijn tweede wereldtitel op. Winnen en de snelste raceronde rijden, is genoeg om het gat met Ferrari-coureur Charles Leclerc en zijn teamgenoot Sergio Perez onoverbrugbaar te maken. ,,Het zou heel mooi zijn als het hier lukt”, concludeert hij nogmaals. ,,Maar ik ben er niet al te veel mee bezig. Ik wil gewoon een goed weekend hebben.” Een goed weekend èn een leuk weekend dus. In het land waarvan de cultuur hem zo bevalt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.