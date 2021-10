Max Verstappen klaar voor spektakel in Texas: ‘Alles kan hier weer anders zijn’

Door Arjan Schouten



Zaten ze in de rats bij Red Bull Racing na de race in Turkije? Aanvankelijk toch wel een beetje, ja. Natuurlijk, met die tweede plaats van Max Verstappen was net als in Rusland weinig mis, de afloop was prima. Maar wát een snelheid bij Mercedes. Dat imposante tempo bleef toch hangen boven het weekend in Istanboel. ,,De uitslag was prima, de performance niet zo”, herhaalde Verstappen gisteren nog eens in het benauwde Texas, waar zondag de 17de race van dit zenuwslopende seizoen wacht op Circuit of the Americas bij temperaturen boven de 30 graden. ,,Maar of ik me zorgen maak om het tempo van Mercedes? Nee”, vervolgde hij. ,,Ik kan daar verder toch niks aan veranderen. We moeten op ons eigen presteren focussen. Het maximale uit ons pakket zien te persen. Want er moet echt nog wel wat gebeuren. We moeten gewoon zorgen dat we harder gaan.”



Het waren precies die woorden die hij na Turkije liet optekenen. Dat fijne nuchtere realisme dat de wereld van hem kent. Maar er zat meer in opgesloten. Niet dat hij nou meteen de alarmbellen luidde, hij staat immers weer zes punten voor in het wereldkampioenschap. Maar met nog zes races te gaan moet Red Bull Racing wel echt gaan doorpakken, wil het team voor het eerst in het hybride tijdperk weer ’s werelds rapste worden. Was de alarmerende oproep richting eigen team daarom een bewuste winstwaarschuwing van Verstappen? ,,Nee, nee.. Het zijn gewoon de feiten”, verduidelijkte hij in Amerika nog eens. ,,Ja, zo is het gewoon… We moeten meer uit ons pakket zien te halen.”