Max Verstappen klopt verrassende McLarens in kwalificatie op Silverstone en pakt vijfde pole op rij

De eerste sessie van de kwalificatie op Silverstone was een hectische. Al vroeg spinde Lewis Hamilton de grindbak in, maar dat deerde hem uiteindelijk niet. Zijn spin was wel illustratief voor de omstandigheden in Engeland. De kwalificatie begon, na een ochtend met veel regen, nog droog, maar daarna begon het weer te druppelen. Toen Haas-coureur Kevin Magnussen uitviel en daarmee een rode vlag veroorzaakte, veranderden de omstandigheden weer en kregen alle coureurs nog één poging om de tweede sessie te halen.

Verstappen op jacht naar achtste zege

Max Verstappen gaat morgen in de tiende race van het seizoen op zoek naar zijn achtste overwinning. Om 16.00 uur Nederlandse tijd gaan de lichten op groen op het circuit van Silverstone. Al vanaf 15.00 uur houden we je op deze site op de hoogte in ons liveblog.

Dat lukte Sergio Perez niet. Wéér niet. De Mexicaan slaagde er op Silverstone voor de vijfde kwalificatie op rij niet in om de eerste sessie te overleven. De ploeggenoot van Verstappen werd slechts zestiende en begint de Grand Prix van Engeland morgen, net zoals afgelopen weken, vanuit de achterhoede. Net als Nyck de Vries, overigens. De Nederlander start slechts vanaf plek negentien.

Tegelijkertijd begon Verstappen de kwalificatie ook niet zo dominant als we hem de afgelopen tijd gezien hebben. Hij maakte zelfs een zeldzaam foutje. Bij het uitrijden van de pitbox verloor hij op het glibberige asfalt de controle over zijn Red Bull en reed zijn voorvleugel in de muur. Maar dat was een formaliteit. Met een nieuwe voorvleugel plaatste hij zich zonder problemen voor de tweede sessie.

Bekijk hoe Verstappen zijn voorvleugel kapot rijdt.

Daarin was het volledig droog, waardoor de omstandigheden een minder grote rol speelden. En dus was Verstappen weer ‘gewoon’ de snelste. Wat verder opviel waren de goede prestaties van de coureurs van McLaren en die van Williams-rijder Alexander Albon. Oscar Piastri en Lando Norris gingen als nummers twee en drie door naar Q3, Albon werd vierde.

De Thaise coureur kon zijn prestatie in de laatste sessie niet evenaren, maar dat lukte de mannen van McLaren wel. Norris leek zelfs even poleposition voor de neus van Verstappen weg te kapen. Waar iedereen zich stuk beet op de eerste snelle ronde van de Nederlander, dook de Brit er wél onder. Maar de laatste poging van Verstappen was nóg sneller.

Daarmee pakte de wereldkampioen voor de vijfde keer op rij poleposition, een prestatie van formaat. Hij gaat morgen (om 16.00 uur Nederlandse tijd) voor Norris en Piastri op jacht naar zijn tweede overwinning op Silverstone, nadat hij in 2020 de Grand Prix van het 70-jarige jubileum van de Formule 1 won op dat circuit.

,,Het was een gekke en hectische kwalificatie”, reageerde Verstappen in het korte interview op het circuit. ,,En op sommige plekken was het ook best glad. Maar in Q3 ging alles goed. Ik was wel verbaasd om die twee zo dicht achter met te zien”, wees hij naar Norris en Piastri. ,,Maar dat is mooi voor McLaren. Het gat was niet heel groot.”

Volledig scherm Max Verstappen stapt tevreden zijn auto uit na de kwalificatie. © ANP

Liveblog bekijk belangrijke updates Pole voor Verstappen! Daar is Verstappen: 1.26,720! Norris duikt wel onder de tijd van Verstappen, maar Max is nog onderweg. Leclerc en Sainz komen niet aan de tijd van Verstappen. Hamilton volgt op gepaste afstand op P2. De thuisfavoriet is zes tienden langzamer dan Verstappen. Een sterke Piastri volgt op de derde plaats. Het is nu wachten op de ultieme rondjes. Wie pakt poleposition? Daar is Verstappen met de toptijd: 1.27,084. Hij is daarmee zeven tienden sneller dan net in Q2! De Mercedessen van Hamilton en Russell zetten als eerste een tijd neer, maar we zien bij Verstappen al paar in sector 1. Start Q3! De strijd om pole barst nu echt los! Zet Verstappen de kwalificatie naar zijn hand? We weten het over 12 minuten. De afvallers Hülkenberg, Stroll, Ocon en Sargeant vallen af. Bottas kwam helemaal niet meer naar buiten in Q2. Q2 CLASSIFICATION 👀



Sergio Perez is out in Q1!



Sergio Perez is out in Q1!



Perez 📸

Tsunoda

Zhou

De Vries

De Vries redt het niet, 19e. De Vries en Verstappen moeten ook nog een keer aan de bak.

Volledig scherm © REUTERS

