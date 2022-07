Max Verstappen komt in ‘verraderlijke’ training niet aan snelste tijden: ‘Ferrari heeft een voorsprong’

In het kader daarvan wordt over het algemeen naar de prestaties op het zachte rubber gekeken. Op de rode band was het Lando Norris die indruk maakte en kortstondig naar de snelste tijd ging, voordat Leclerc dan toch weer onderdoor kwam. Desondanks deed Norris het veel beter dan zijn landgenoten Lewis Hamilton en George Russell, die met hun Mercedessen niet de gewenste grip wisten te vinden en er op het Hongaarse asfalt niet aan te pas kwamen. Ook was Norris in zijn McLaren sneller dan Verstappen, die tot 1.18,728 kwam voor P4. De Nederlander klonk op zijn beurt ook nog niet helemaal tevreden.

,,Het was een beetje verraderlijk vandaag", vertelde Verstappen na afloop op zijn website. ,,Maar dat hadden we wel verwacht, we probeerden de goede balans te vinden tussen de hoge- en lagesnelheidsbochten en we hebben nog wel wat werk te verrichten. Ferrari heeft een voorsprong en dat zal lastig zijn om dat goed te maken, maar voor morgen zullen we proberen het gat zo goed mogelijk te dichten en we zullen zien wat het weer gaat doen.”



Na twee uur trainen op de vrijdag in Hongarije, lijkt het er dus weer op dat Ferrari in ieder geval voor morgen (kwalificatie om 16.00 uur) weer de beste papieren heeft. De vraag is echter of dit ook het geval blijft wanneer het mogelijk gaat regenen of zelfs onweren, zoals voorspeld is voor qualifying day.