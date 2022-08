Max Verstappen kwalificeert als snelste, maar start zondag van P15: ‘Zou treurig zijn als ik podium niet haal’

Met video'sMeteen na de zomerstop de rapste in de kwalificatie op Spa-Francorchamps, maar de echte uitdaging wacht voor Max Verstappen pas morgen. Vanwege een gridstraf wist hij vooraf al dat hij flink naar achteren moet, dus wacht hem een inhaalrace van P15.

Door Arjan Schouten



In 1.43,665 noteerde Max Verstappen een rondje Spa waar niemand nog aan wist te komen. Daarmee deed de Nederlandse wereldkampioen gewoon wat hij moest doen, wetende dat een lading gridstraffen vanwege nieuwe motoronderdelen hem nog flink terug gaan werpen in de startopstelling. De concurrenten met óók een gridstraf in het vooruitzicht aftroeven en zo de schade minimaliseren, met P15 op de grid als waarschijnlijke uitgangspositie.

,,Dit was een prima kwalificatie, het hele weekend loopt al perfect”, sprak Verstappen. ,,Ik kijk wel uit naar morgen, al start ik van achteren. Het gaat allemaal prima en we moeten gewoon vooruit. Met zo’n auto als waar ik nu in zit zou het treurig zijn als ik het podium niet haal.”

Kopzorgen voor Ferrari

Kon Ferrari ook maar zeggen dat alles zoals gewenst loopt. Drieënhalve week rust, maar meteen weer kopzorgen voor de Scuderia, waar Charles Leclerc in de beslissende kwalificatie-sessie per abuis met gebruikte banden naar buiten werd gestuurd. ,,Wat zijn dit voor banden?” vroeg Leclerc, die Verstappen graag achter zich wilde houden omdat hij zelf ook een gridstraf krijgt, zich af. ,,Sorry, een foutje”, verontschuldigt de engineer zich. Het setje rubber bleek niet vers meer, al een aantal ronden oud. Hij moest toch het rondje maar afmaken, vonden ze aan de pitmuur, waarna hij een seconde inleverde op zijn Nederlandse titelrivaal, die hij morgen achteraan de startopstelling gewoon weer voor zijn neus ziet staan.

Bekijk hieronder de snelle tijd van Max Verstappen:

In de laatste run stond Leclerc wel op het juiste rubber, maar werd het niet veel beter. Dus moest Carlos Sainz - gevrijwaard van een gridstraf - het maar doen. De Spanjaard maalde echter door het Belgische grind en strandde op een dikke tel van de tijd van Verstappen, nog matiger dan zijn eerste ronde.

Het was genoeg voor P1 morgen, maar dat had alles te maken met de pole die Verstappen dus slechts op papier pakte. Morgen moet hij die positie inleveren. Wel op de eerste startrij: Sergio Pérez, die zonder gridstraf van drie naar twee schuift. Ook profiterend van de straffen van anderen: Fernando Alonso, die naar P3 zal schuiven.

Bekijk hieronder de uitslag van de kwalificatie:

De startopstelling voor de Grand Prix van België:

Sainz, Pérez, Alonso, Hamilton, Russell, Albon, Ricciardo, Gasly, Stroll, Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda, Bottas, Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Zhou, Schumacher.

