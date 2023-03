Max Verstappen legt oorzaak van mindere resultaten in Australië bij plek op de kalender

De Grand Prix van Australië is een race waar Max Verstappen opvallend weinig succes in heeft gehad. De tweevoudig wereldkampioen stond pas één keer op het podium in Melbourne, waar hij nooit won. Dat moet dit weekend gaan gebeuren.

Met de kennis van nu was het vrij bizar. Het sentiment dat vorig jaar rondom Max Verstappen heerste na de Grand Prix van Australië was bijzonder negatief. Zijn Red Bull was veel te zwaar, daardoor niet snel genoeg en bovendien niet betrouwbaar. Zijn uitvalbeurt in Melbourne was zijn tweede in de eerste drie races van 2022 en de Nederlander gaf aan dat een tweede wereldtitel volgens hem ver uit zicht was. ,,Maar we wisten toen wel dat er veel potentie in de auto zat”, zegt hij nu. Die tweede wereldtitel kwam er uiteraard wel. Met overmacht.

Maar dat slechte weekend in Melbourne was wel exemplarisch voor de relatief matige statistieken die Verstappen in Australië kan overleggen. ,,De laatste jaren zijn we nooit zo goed geweest in het begin van het jaar”, verklaart hij. ,,Als deze grand prix op een andere plek in de kalender had gestaan, had ik hier waarschijnlijk meer goede resultaten gehad. Maar we hebben nu een goede kans op een goed resultaat.”

Zeven keer eerder was Verstappen in Australië. Drie keer viel hij uit en zijn derde plaats in 2019 was zijn beste resultaat. Daar moet dit weekend verandering in komen. Nu Red Bull in de eerste twee races van het seizoen heeft aangetoond duidelijk de beste auto te hebben. Een progressie die is ingezet na de grand prix in Melbourne van vorig jaar.

Naweeën van ziekte Verstappen werd ruim twee weken geleden ziek in de aanloop naar de Grote Prijs van Saudi-Arabië, maar reed desondanks van de vijftiende startplek naar de tweede plaats aan de finish. In Australië vertelde Verstappen dat hij nog steeds kampt met de naweeën van zijn ziekte. ,,Ik keek aanvankelijk niet uit naar de ‘break’ van drie weken tussen deze race in Australië en de volgende in Azerbeidzjan. Maar toen werd ik behoorlijk ziek en sindsdien heb ik daar wat last van, zeker in de laatste race”, zei Verstappen. ,,Voor mij draait het de komende drie weken dus vooral om weer helemaal fit worden en een vol trainingsprogramma draaien.” Volledig scherm Max Verstappen werd tweede in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. © ANP / EPA Verstappen had naar eigen zeggen in Saudi-Arabië het gevoel alsof hij een long miste. ,,Nadat ik in de eerste vrije training één snel rondje had gereden, duurde het twee rondes tot ik weer normaal kon ademen.”

