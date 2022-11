Max Verstappen met vijfde tijd in nietszeggende slottraining naar Braziliaanse sprintrace

Met samenvattingMax Verstappen heeft in de afsluitende training bij de GP van São Paulo dertig rondjes afgelegd en de vijfde tijd op de klokken gezet. Esteban Ocon (1.14,604) was bijna een halve seconde sneller dan de Nederlander in zijn Red Bull, maar heel veel waarde was daar niet aan te hechten.

Met de kwalificatie inmiddels achter de rug, ging het tijdens het laatste trainingsuurtje op Interlagos niet meer per se om het rijden van de snelst mogelijke rondetijd. Het was vooral zaak om de puntjes op de i te zetten richting de sprintrace later vandaag én het hoofdgerecht van morgen. Daarbij werden de auto’s met meer brandstof op pad gestuurd en werd er bijvoorbeeld gekeken naar de bandenslijtage gedurende wat langere runs. Aan de afstelling mocht echter niet heel veel meer veranderd worden, aangezien de auto’s al sinds gisteren in het zogenaamde ‘parc fermé’ zitten.

Met name voor Logan Sargeant was het in São Paulo een belangrijke middag. Om volgend jaar voor Williams uit te mogen komen in de Formule 1 heeft hij namelijk nog een paar punten op zijn superlicentie nodig. Die kan de 21-jarige Amerikaan binnenhalen door volgende week hoog genoeg te eindigen in het Formule 2-kampioenschap, maar eerst en vooral moest hij vandaag 100 kilometer (24 rondjes) zien te rijden in de auto van zijn beoogde collega: Alex Albon. In Mexico was Sargeant door een late rode vlag niet aan het benodigde aantal kilometers gekomen, vandaag lukte dat hem wel.

Max Verstappen begon de tweede oefensessie op harde banden, daarmee voorsorterend op de hoofdrace van morgenavond (19.00 uur) op het Autódromo José Carlos Pace. Veel anderen gingen voor runs op softs of mediums, ook om erachter te komen welke compound voor de sprintrace de beste optie is. Afgaande op de data uit VT2 lijkt dat de zachtste band te zijn. Verstappen reed ook nog een flink aantal rondes ‘op rood’ en klokte de vijfde tijd: 1.15,098. Dat was bijna een halve seconde trager dan Esteban Ocon, die met een 1.14,604 bovenaan eindigde.

Kevin Magnussen werkte met een negende tijd toe naar één van de grootste momenten uit zijn carrière. De Deen veroverde in zijn Haas gisteren zo verrassend pole position en start de sprintrace over 24 rondes vanavond (20.00 uur Nederlandse tijd) vooraan, met een hijgende Max Verstappen in zijn nek. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de GP van morgen. Hoelang kan Magnussen de wereldkampioen achter zich houden?

