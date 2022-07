Max Verstappen moet zege aan Charles Leclerc laten na spannende race in Oostenrijk

Met video'sMax Verstappen is er niet in geslaagd om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen. Voor de ogen van 50.000 Nederlandse fans moest hij zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Charles Leclerc, die hem tot drie keer toe op de baan inhaalde.

Door Marijn Abbenhuijs



Met veel bravoure ging Charles Leclerc de Grand Prix van Oostenrijk in. ,,Ja, ja, we zijn snel. We kunnen hem morgen pakken”, zei hij zaterdagavond over de boardradio, kort nadat hij tweede werd in de sprintrace. Het leek op dat moment nog op ijdele hoop. Want het klopte weliswaar dat hij in de slotfase van de sprintrace minstens even snel als Max Verstappen was, maar tegelijkertijd was de Nederlander al het hele weekend dominant geweest.



Maar op zondag bleek al snel dat de overtuiging van de Monegask best wel plausibel was. Sterker: ondanks een uitstekende start van Verstappen, bleef de Ferrari-coureur heel dicht bij de Nederlander en kon hij er na een gevecht van enkele ronden zelfs voorbij. Daarmee bombardeerde Leclerc zichzelf plotseling tot de topfavoriet voor het winnen van de race op de Red Bull Ring. Want de Ferrari had simpelweg meer snelheid dan de Red Bull.

En dus probeerde Verstappen meteen te schakelen. Door vroeg de pits in te gaan voor nieuwe banden, kreeg hij de leiding terug, wetende dat hij een stop meer nodig zou hebben dan de Ferrari’s, maar erop speculerend dat hij dan in de slotfase op versere banden meer snelheid zou hebben. Alleen was het verschil tussen Leclerc en Verstappen in het midden van de race zó groot, dat Leclerc na zijn enige pitstop het gat met gemak dichtte en de leiding weer terug nam.

Carlos Sainz in de problemen

En ook voor Leclercs teamgenoot Carlos Sainz moest Verstappen wijken. Op het moment dat de Spanjaard, vorig weekend nog winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië, naar de regerend wereldkampioen toe gereden was, ging de Nederlander, opvallend vroeg, naar binnen voor zijn tweede stop. Vanaf dat moment kwam hij in niemandsland terecht. Op gepaste afstand van de twee Ferrari’s, ruim voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Bekijk hieronder hoe Leclerc voorbij Verstappen snelt:

Maar ook de Ferrari’s moesten nog een tweede keer naar binnen, waardoor Leclerc en Sainz weer achter Verstappen terecht kwamen. Dat deden ze dus wel met veel versere banden. En daarmee lukte het Leclerc moeiteloos om Verstappen voor een derde keer in te halen op de baan.

Toen ook Sainz de leider in het wereldkampioenschap aanviel, ging het voor de andere Ferrari-coureur hopeloos mis. Zijn motor begaf het en vatte vlam, waardoor hij uitviel. Tijdens de virtual safety car-situatie die op het incident volgde, gingen Leclerc en Verstappen allebei naar een nieuw setje mediumbanden en kreeg de Nederlander de kans om de strijd om de zege tóch nog nieuw leven in te blazen.

Bekijk hieronder het uitvallen van Carlos Sainz:

Maar Verstappen kon in de slotfase geen vuist meer maken, al klokte hij nog wel de snelste rondetijd voor een bonuspuntje in de WK-stand. Daarmee hield hij de schade in de strijd om de wereldtitel dus nog goed beperkt. Op Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez, liep Verstappen zelfs flink uit. De Mexicaan botste in de beginfase met Mercedes-coureur George Russell en viel even later uit. Leclerc liep met zijn zege zes punten in en nam de tweede plaats over van Pérez.

Maar belangrijker voor de Ferrari-coureur, die in de laatste ronden voortdurend zeurde over problemen met zijn auto, was het dat hij Verstappen op het thuiscircuit van Red Bull eindelijk weer eens versloeg. Het zou de opmaat kunnen zijn voor een kampioenschap waarin er tóch nog wat spanning komt.

,,We bleven maar worstelen met de banden”, aldus Verstappen, die tijdens de race over de radio regelmatig zijn onvrede liet blijken, direct na de race. ,,Dat maakte het te moeilijk om de strijd met Charles aan te gaan.”

Volledig scherm Max Verstappen op de Red Bull Ring. © Pro Shots / Michael Potts

