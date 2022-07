Max Verstappen na misser net achter Charles Leclerc, Nyck de Vries negende bij eerste Mercedes-optreden

Na het traditionele momentje in de garage halverwege de training, gingen de tijden verder omlaag. Ook Verstappen besloot nog een keer te gaan ‘pushen’ en was op weg naar een ruime verbetering van de snelste tijd, totdat hij in de laatste sector van het circuit hard over de ‘kerb’ schoot en daar heel wat tijd liet liggen: 1.34,021. Heel even was het genoeg om de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc achter zich te houden, maar uiteindelijk ging laatstgenoemde toch nog iets harder. Het verschil tussen WK-rivalen Verstappen en Leclerc was nog geen tiende in het voordeel van de Monegask.