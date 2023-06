Max Verstappen noteert snelste tijd in laatste training, maar coureurs staren ook veel naar de lucht

Met video Max Verstappen na zege in ‘hectische’ race: ‘Ik was blij dat het voorbij was’

Geen coureur of druppel regen kon Max Verstappen ook maar enig moment bedreigen in Monaco. Hij won zijn vijfde grand prix van het seizoen, ver voor Fernando Alonso en de chaos. Ook in het wereldkampioenschap deed hij wederom uitstekende zaken, al zei de Nederlander na afloop dat hij niet echt bezig was met de voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez.