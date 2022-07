Max Verstappen oogt dominant in Oostenrijk, maar mag nog tegenstand verwachten van Ferrari’s

Britten zien nog kansen op ommekeer in rampjaar Lewis Hamilton: ‘Hij wil niet zó afscheid nemen’

Op zijn thuishonk Silverstone had Lewis Hamilton twaalf maanden terug nog uitzicht op zijn achtste wereldtitel. Een jaar verder is het contrast gigantisch, nu de succesvolste Formule 1-coureur ooit na negen races al 98 punten achter leider Max Verstappen staat. Een do-or-die weekend wacht in eigen land, waar zijn fans bidden voor een herrijzenis van ‘Sir Hamilton’.

