Max Verstappen ook in slottraining het snelst, Mercedes toont eindelijk wat snelheid

Maar in het tweede gedeelte van de training ging het nog wat harder. Hier was het Mercedes dat voor het eerst dit seizoen wat van zich liet horen via eerst Lewis Hamilton en even later George Russell. Uiteindelijk waren het echter weer Verstappen (1.32,544) en Leclerc (daar 96 duizendsten achter) die de dienst uitmaakten in de woestijnstaat. Opvallende derde was Sergio Pérez, die gisteren nog te maken kreeg met remproblemen maar er nu keurig bij stond. Russell was de beste Mercedes op zo'n vier tienden van Verstappen, Hamilton moest het doen met P6.



Met opnieuw coureurs uit zes verschillende teams belooft het straks op meerdere fronten een interessante kwalificatie te worden. En wie grijpt de eerste pole position van het jaar? Wordt het Max Verstappen, een Ferrari-coureur of tovert Mercedes straks toch nog een konijn uit de hoge hoed?