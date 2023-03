Max Verstappen ook in slottraining nipt achter Fernando Alonso, spannende kwalificatie op komst

Toch deden de teams naar het einde van de training toe nog wat ‘performance runs’ op de zachtste band. De verbeteringen volgden elkaar in de slotfase in rap tempo op. Max Verstappen dook onder de tot dan toe beste tijd van Lewis Hamilton, alvorens Fernando Alonso in zijn kielzog nog 5 duizendsten sneller ging: 1.32,340 om 1.32,345. De Nederlander was in zowel de eerste als de technische tweede sector in het voordeel, om die opgebouwde voorsprong vervolgens weer te zien verdwijnen in het snelle laatste gedeelte. Ook Max’ teamgenoot Sergio Pérez sloot nog op een tiende aan.