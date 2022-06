Max Verstappen opnieuw derde, Charles Leclerc het snelst in straten Bakoe: ‘Ziet er niet slecht uit’

,,Ik was een beetje ongelukkig met mijn runs op de zachte band, door de gele vlaggen moest ik de runs afbreken”, laat Verstappen na de tweede vrije training in Bakoe weten op zijn eigen website. ,,Maar al met al ziet het er niet slecht uit. Ferrari lijkt weer snel over één ronde, in longruns lijkt het wat meer gelijk. Het lijkt erop dat we hier de banden over één rondje kunnen laten werken, maar in het tweede rondje verliezen ze al grip.”



De tweede training op het Baku City Circuit was er opnieuw een met veel remfouten, gemiste bochten en touchés met de muur. Voor Max Verstappen begon de sessie in de garage, waar nog druk gesleuteld werd aan de achtervleugel die eerder op de dag maar bleef ‘flapperen’. Charles Leclerc had daar geen last van. De Monegask pakte met medium-banden een slipstream en noteerde met afstand de snelste tijd in het eerste deel van de training. Uiteindelijk sloot Verstappen wel nog aan. De wereldkampioen zat er op de gele bandensoort maar 0,030 seconde achter.