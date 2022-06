Max Verstappen opnieuw derde, Charles Leclerc het snelst in straten Bakoe

Halverwege de training was het tijd voor de kwalificatieruns en dus zacht rubber. Hierin was het opnieuw Leclerc die het hardst van allemaal ging: 1.43,224. Zijn Ferrari-collega Carlos Sainz brak een vergelijkbaar rondje af. Verstappen bleef aanvankelijk wat langer in de garage. Toen hij eenmaal bezig was aan een getimede ronde moest hij van het gas omdat teamgenoot Sergio Pérez rechtdoor was gegaan en voor een gele vlag had gezorgd. Even later kwam het voor de Nederlander dan toch tot een verbetering, hij zette 1.43,580 op de klokken.