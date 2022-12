Max Verstappen opnieuw gekozen tot coureur van het jaar

,,Grote dank aan de fans die me voor het tweede jaar op rij hebben gekozen tot internationale coureur van het jaar”, zei Verstappen in een videoboodschap tijdens het Autosport-gala in Londen. ,,We hebben een ongelooflijk seizoen gehad, ook al was de start moeizaam. We wisten dat heel snel om te draaien en daar moet ik het team voor bedanken”, aldus de kopman van Red Bull, die dit jaar maar liefst vijftien grands prix won, een record in de Formule 1.

George Russell kreeg in Londen ook een prijs. De overwinning van de Mercedes-coureur in de GP van Brazilië werd uitgeroepen tot ‘moment van het jaar’. De Brit behaalde in São Paulo zijn eerste zege in de Formule 1. In de verkiezing kreeg dat moment de voorkeur boven de recordzege van Verstappen in Mexico en het opzienbarende debuut van Nyck de Vries in de GP van Italië. De Friese coureur eindigde als invaller bij Williams als negende op Monza en scoorde daarmee gelijk WK-punten. Voor komend seizoen heeft De Vries een vaste plek in de Formule 1 gekregen bij AlphaTauri.