Max Verstappen over GP in Miami: ‘Monaco is niet te vervangen’

Hij geniet in Miami. Is reuze benieuwd naar het circuit waar hij vandaag zijn eerste meters maakt. Maar in verhalen dat klassieke races in gevaar zijn vanwege deze nieuwe races, gelooft Verstappen niet zo. ,,Historie kost tijd, dat moet je opbouwen.”

Laat Max Verstappen praten over het Miami International Autodrome en het gaat niet over alle gekkigheid rondom het asfalt, maar toch vooral over het circuit zelf. Zijn korte conclusie? ,,De snelle bochten zijn tof, de lange rechte stukken zijn heel lang en dan heb je ook nog een smal deel wat best wel interessant is.”

Wat daar kan? Wie nu het beste uit de verf komt, hij of Charles Leclerc? Verstappen durft het nog niet te zeggen. ,,Op een nieuw circuit kan veel fout gaan, de uitdaging zal zijn om snel op snelheid te komen. Dus na Imola, waar we ook nog eens een sprintrace en pittige omstandigheden hadden, wacht ons weer een heel hectisch weekend”, beseft de Nederlander, die maximaal scoorde in Italië. ,,Voor zo’n weekend als in Imola moet je altijd willen gaan. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig.”

Neppe jachthaven

Commercieel staat de Grand Prix van Miami natuurlijk als een huis, dat ziet Verstappen ook wel. Maar als er één coureur is die de mening van de puristen verkondigt, dan is het de Nederlander. Het decor en alle tierelantijnen om een circuit heen, boeien hem niet zo gek veel. Het asfaltlint, dat moet leidend zijn. Daarom ook dat hij niet zo gelooft in verhalen die nu worden opgetekend dat races zoals in Miami en straks Las Vegas uiteindelijk ten koste gaan van historische afspraken. Die verhalen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, nu Miami er bewust voor kiest om heel extravagant in te zetten op een soort Amerikaanse versie van de GP van Monaco. Er is zelfs een neppe jachthaven gebouwd op het circuit.

,,Maar ik denk niet dat je een Monaco zomaar kan vervangen”, zegt Verstappen. ,,Die race heeft zoveel historie, dat kost tijd om op te bouwen. Bovendien is er hier natuurlijk ook veel meer ruimte, een andere cultuur. Wat ook goed is. Het zou ook een beetje saai zijn als je steeds maar op dezelfde locaties rijdt.”

Voor een stevig hertekende kalender die wordt getekend met commercie als enige leidraad, vreest Verstappen vooralsnog niet. ,,Je moet een beetje het midden van alles proberen te behouden.”

