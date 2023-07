Max Verstappen over kansen op Hungaroring: ‘Ik denk dat Mercedes sterk zal zijn in de race, het is niet makkelijk om hier in te halen’

Met videoNiet startend vanaf poleposition staat Max Verstappen iets meer onder de druk dan de laatste maanden het geval was. Het zorgt ervoor dat er in ieder geval gespeculeerd kan worden over een spannende Grand Prix van Hongarije, vanmiddag vanaf 15.00 uur in Boedapest. Blijft Lewis Hamilton hem voor op de Hungaroring?

De vraag was onvermijdelijk. Of Lewis Hamilton dacht dat hij een dag later óók voor Max Verstappen zou kunnen finishen. Hij moest er even over nadenken, maar kwam toen met een veelzeggend antwoord. ,,We hebben normaal gesproken geen slechte auto”, gaf hij aan. ,,We zijn degelijk op racesnelheid. Maar de race pace die Max gisteren had, was buitengewoon. Ik denk dat zij een klein beetje, een beetje veel sneller waren dan wij. Dus ja, als ik de kans krijg om mijn positie te behouden aan het begin, kan ik misschien voor de zege vechten. Maar het is al mooi als we het podium halen”, zei de zevenvoudig wereldkampioen.

De geroutineerde Brit wilde niet te hoog van de toren blazen na zijn verrassende zege in de kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije. Natuurlijk, hij heeft al sinds december 2021 niet zo’n mooie uitgangspositie gehad om zijn eerste race-overwinning sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië op 5 december 2021 te boeken. Maar hij weet dondersgoed dat als het bij Verstappen en Red Bull iets beter gaat dan gisteren, hij normaal gesproken wordt ingehaald.

Al was de Nederlander zelf daar nog niet zo zeker van. ,,Ik heb alleen maar zachte banden gebruikt in de training”, counterde hij de opmerking van Hamilton over zijn racesnelheid in de vrije training. ,,Dus dat was niet erg representatief voor hoe het gaat zijn. Ik denk ook dat sommige auto’s in de trainingen niet zo goed voor de dag kwamen als tijdens de kwalificatie. Ik denk dat Mercedes sterk zal zijn in de race. Ik verwacht dat wij snel zijn, maar het is ook niet zo makkelijk om in te halen, hier. Zeker niet als het verschil in snelheid niet zo groot is.”

Uitdaging

Lando Norris weet ook zo net nog niet of Verstappen de Grand Prix van Hongarije wel gaat winnen. De Brit van McLaren haalde voor de tweede keer op rij het podium van de kwalificatie. Hij start de race net achter Hamilton en Verstappen en verheugt zich erop te zien wat er in de eerste meter voor zijn neus gebeurt. ,,De Mercedessen zijn heel erg goed in de start van de race, dus Lewis ook”, analyseerde hij na de kwalificatie. ,,Hem bij de start meteen voorbijgaan, wordt een flinke uitdaging. Dat gaat moeilijk zijn. Als Max kan doen wat hij in Silverstone deed, zou dat mooi zijn.”

Tijdens de vorige grand prix startte Norris ook één plek achter Verstappen om hem vervolgens meteen in te halen. Weer zo’n scenario zou de Grand Prix van Hongarije extra interessant maken. Dan moet Verstappen niet één, maar twee Britten voorbij rijden om zijn zevende overwinning op rij te boeken. Twee Britten die in auto’s zitten die elke week iets beter lijken te worden, bovendien.

De zaterdag op de Hungaroring heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er weer gespeculeerd kan worden over een beetje meer spanning in de Formule 1. In ieder geval begint Verstappen zijn race in Boedapest met iets meer druk dan hij de laatste maanden heeft gevoeld.

