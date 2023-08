Max Verstappen pakt ondanks regen en ‘foute gok’ hattrick in Zandvoort: ‘Hebben het goed hersteld’

,,Het was een mooie wedstrijd waarin het best lastig was om de juiste keuzes te maken", begon Verstappen aan zijn analyse bij Viaplay . Bij de start begon het in Zandvoort plots te regenen, waarna sommige coureurs direct naar binnen doken en de rest wachtte met een pitstop. ,,We wisten niet hoeveel regen er zou gaan vallen. Ik wilde het erop gokken om door te blijven gaan, maar uiteindelijk pakte dat niet zo uit. Daardoor kwam teamgenoot Sergio Pérez kortstondig aan de leiding te rijden op een nat Zandvoort. Maar: ,,Je zag daarna wel dat we op de intermediates ook weer hard gingen. Toen we weer op kop lagen hadden we weer alles onder controle.”

,,Het is natuurlijk ook lastig", gaat de WK-leider verder. ,,De banden zijn natuurlijk ook nog niet helemaal op temperatuur en dan begint het te regenen. Je weet niet precies hoe hard, dus het is goed opletten. Als je op kop ligt moet je het misschien ook iets rustiger aan doen. De eerste beslissing kwam voor ons niet goed uit, maar je moet af en toe een gokje wagen. Uiteindelijk hebben we het goed hersteld. Het is heel leuk als zo'n race een goed resultaat oplevert.”

Over het onderonsje dat hij na de finish met de koning had, weidde Verstappen niet te ver uit. ,,Met hem heb ik het gewoon gehad over het evenement en dat het super is dat ik hier weer heb kunnen winnen.” Dan maar gauw over zijn negende opeenvolgende Formule 1-zege, een evenaring van het record van Sebastian Vettel uit 2013. ,,Ik had nooit gedacht dat dat kon, er negen achter elkaar winnen. Ik was al blij met drie of vier... Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder.”