Max Verstappen praat met respect over ontslagen Nyck de Vries: ‘Maar de auto viel moeilijk te controleren’

Podcast Formule 1 | 'Verstappen had geen vlekkeloos weekend, maar toch een onbedreig­de zege’

Voor de zesde keer op rij wist Max Verstappen te winnen dit seizoen. Het gat met de nummer twee in het WK-klassement, zijn teamgenoot Sergio Pérez, is inmiddels 99 punten. Maar op Silverstone ging het vooral over de comeback van McLaren, de filmopnames met Britt Pitt en de mislukte kwalificaties van Pérez. Presentator Etienne Verhoeff en F1-watcher Marijn Abbenhuijs bespreken het weekend na in Pitstop.