Max Verstappen stelt na ‘klotestart’ orde op zaken en waarschuwt: ‘Upgrade op komst’

Met video'sHeel eventjes greep Lando Norris brutaal de leiding, maar uiteindelijk was Max Verstappen ook op Silverstone weer onverslaanbaar . Het was zijn zesde opeenvolgende overwinning, een persoonlijk record, en de zesde op rij voor Red Bull Racing.

,,De start was enorm klote. Ik moet nog even analyseren waarom dat precies gebeurde", aldus Verstappen bij de microfoon van Viaplay. ,,Daarna duurde het een paar rondes om de banden onder controle te krijgen, maar toen dat eenmaal lukte kon ik het gat vergroten. Alleen na de safety car was het op de zachte band nog even moeilijk. Die werd heel warm en dat was niet de snelste strategie naar het einde toe, denk ik.” Ook na de herstart kwam desondanks niemand bij hem in de buurt.

,,Het is best wel open hier", gaat Verstappen verder. ,,Er kwam best wat wind over het circuit en er waren donkere wolken. Elke ronde is dan net iets anders, want de auto is daar wel gevoelig voor. Dan breekt hij ineens hard uit of je krijgt onderstuur.”

Na een weekje rust hoopt Verstappen met Red Bull ongetwijfeld ook in Hongarije weer te gaan domineren. ,,Daar hebben we ook een upgrade, dus hopelijk kunnen we daar weer een stap zetten”, boezemde hij de concurrentie nog maar wat extra angst in.

Christian Horner sprak over een "grote dag” voor het hele team van Red Bull Racing. ,,Max was weer briljant en het hele team sloeg de spijker op zijn kop. Onze elfde overwinning op rij, ironisch genoeg evenveel als McLaren in 1988. Wat een geweldige prestatie.”

Volledig scherm Max Verstappen viert feest op het podium. © AFP

De Vries: ‘Eén van de betere races’

De situatie van Nyck de Vries bij AlphaTauri lijkt er na zijn P17 op Silverstone, zonder uitvallers gerekend de laatste plaats, niet minder zorgelijk te zijn geworden. ,,Eigenlijk denk ik dat het voor ons één van de betere wedstrijden was tot op heden", zegt de 28-jarige coureur desondanks. ,,Ik reed een sterke eerste stint en kon de zachte banden langer dan verwacht in orde houden. Onze snelheid was competitief, ook na mijn eerste pitstop, maar het was jammer dat we daarna de kans miste bij de safety car. Richting het einde van de race ging er iets stuk wat het team me over de radio nog niet heeft kunnen vertellen. Maar verder vond ik het dus wel een sterke race.”

,,Uiteindelijk zijn we natuurlijk niet tevreden met waar we staan", gaat een strijdbare De Vries verder. ,,Maar we moeten blijven samenwerken en hopen kleine stapjes te blijven zetten. Dat is onderdeel van de sport, we blijven hard werken.” Teamgenoot Yuki Tsunoda eindigde op P16, dus veel meer zat er voor de Nederlander waarschijnlijk niet in. Na tien races staat hij nog altijd met lege handen als het gaat om WK-punten.

