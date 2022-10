Max Verstappen tot 2026 niet meer in te halen? Rivalen hebben toch weer sprankje hoop gekregen

Een weekend dat opnieuw in het teken stond van de budgetcap. Én Mercedes kwam goed voor de dag in Mexico-Stad. De nieuwe regels, de straf voor Red Bull en de ontwikkeling bij andere teams geven, ondanks de daverende recordzege van Max Verstappen , aanleiding om te denken dat het volgend seizoen tóch weer spannend wordt in de Formule 1.

Een Max Verstappen-tijdperk dat pas net is begonnen. Het is de conclusie die aan het einde van het Formule 1-seizoen van 2022 door velen zal worden getrokken, zeker nu de Nederlander ook zijn veertiende zege van het seizoen binnen heeft. Als enige ooit won hij zo vaak in één jaar. Tel daarbij op dat Red Bull uitstekend is in het doorontwikkelen van de auto en het vermoeden is dat Verstappen tot 2026 niet meer in te halen is, toch? Nou, rond de Grand Prix van Mexico-Stad begonnen er toch langzaam maar zeker redenen te komen om daaraan te twijfelen.

Oud F1-coureur en Ziggo Sport-analyticus Robert Doornbos kaartte het vorige week nog aan. Sinds de Formule 1 in handen is van Liberty Media, is er een Amerikaans sausje over de sport gegoten. Amerikanen houden van spanning, van heroïsche verhalen over underdogs die de grote namen verslaan. En dus worden er nu nadrukkelijk pogingen gewaagd om het veld dichter bij elkaar te brengen. En dat moet vanaf nu gaan doorsijpelen.

Bekijk de samenvatting van de Mexicaanse GP

De budgetcap is er een goed voorbeeld van. Zo kunnen de topteams in de Formule 1 de ‘kleintjes’ nu niet meer verdriedubbelen met hun uitgaven voor de ontwikkeling van de auto. Het is inmiddels een bekend verhaal: Red Bull is er in het eerste jaar niet in geslaagd om zich aan dat budget te houden. Het heeft het team een straf opgeleverd van 7 miljoen dollar en 10 procent minder tijd om de auto door te ontwikkelen in de windtunnel.

En op dat vlak probeert de Formule 1 al enige nivellering teweeg te brengen. Het beste team krijgt sowieso minder windtunneltijd dan de teams achter zich. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak daarom over 15 procent minder dan de nummer 2 in het constructeurskampioenschap, Ferrari. En 20 procent minder dan Mercedes, de nummer 3.

Quote Dit zal Red Bull een tiende gaan kosten, iets meer dan een tiende, hooguit Andrew Shovlin, Mercedes

Het geeft de concurrentie de mogelijkheid om het gat te dichten, al zijn ze daar zelf sceptisch over. Horner rekende uit dat de nieuwe regel met de straf daarbovenop Red Bull 0,25 tot 0,5 seconde per ronde kan kosten. ,,Het terugbrengen van het aantal runs dat je kunt doen in de windtunnel, beperkt je vrijheid in het ontwikkelen van de auto’’, beaamde Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes. ,,Je moet efficiënter zijn. Maar als het Red Bull een halve seconde zou kosten, dan zou een team in de achterhoede meer dan drie seconden voordeel hebben ten opzichte van een team in de voorhoede. En dat is gewoon niet zo. Dit zal Red Bull een tiende gaan kosten, iets meer dan een tiende, hooguit.’’

Volledig scherm Mag Lewis Hamilton volgend seizoen weer hopen? © REUTERS

Ook Laurent Mekies, racedirecteur van Ferrari, is nog niet al te enthousiast over het nadeel dat Red Bull nu krijgt. ,,De straf is wat ons betreft te laag’’, klaagde hij in Mexico-Stad.

Maar er was in Mexico-Stad nóg een aanleiding om te denken dat het volgend jaar dichter bij elkaar kan zitten. Want Mercedes kwam goed voor de dag. In Austin was Lewis Hamilton nog uiterst bescheiden over de kansen voor zijn team om het gat naar Red Bull te dichten, maar George Russell en hij tonen de laatste tijd steeds vaker aan dat ze op de goede weg zijn. ,,Het is heel lekker om te zien hoeveel progressie we maken als team’’, zei Russell in Mexico. ,,Nu is dit wel een circuit dat goed bij onze auto past en het verschil met Red Bull fluctueert afhankelijk van waar we racen. Zij zijn vaak nog veel sneller dan wij, maar we boeken absoluut vooruitgang.’’

Quote We hebben de tijd om ze bij te halen en er is nog niets verloren Lewis Hamilton

En dat is nodig ook, bleek op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Want ondanks de gunstige omstandigheden voor Mercedes, kwamen Russell en Hamilton niet in de buurt bij Verstappen. Ze konden het Sergio Pérez flink lastig maken, Hamilton eindigde zelfs voor de Mexicaan, maar om ook Verstappen te verslaan is er veel meer nodig. Hamilton gaf aan dat het verschil in windtunneltijd kan helpen om de volgende stap te zetten in de jacht op de Nederlander. ,,We hebben de tijd om ze bij te halen en er is nog niets verloren. Dus ja, ik hoop dat het team erin slaagt om dat voor elkaar te krijgen voor volgend seizoen.’’

Ondanks dat Verstappen zijn concurrenten wederom machteloos achterliet, kunnen de andere teams toch weer een sprankje hoop koesteren richting volgend seizoen. Enerzijds door de Amerikaanse regels en de straf voor Red Bull en in het geval van Mercedes ook door de ontwikkeling bij dat team.

Volledig scherm © ANP / EPA

