Max Verstappen trekt enorm publiek en zijn impact is gigantisch, maar hoe ziet zijn erfenis er straks uit?

Met video Max Verstappen over kansen op Hungaro­ring: ‘Ik denk dat Mercedes sterk zal zijn in de race, het is niet makkelijk om hier in te halen’

Niet startend vanaf poleposition staat Max Verstappen iets meer onder de druk dan de laatste maanden het geval was. Het zorgt ervoor dat er in ieder geval gespeculeerd kan worden over een spannende Grand Prix van Hongarije, vanmiddag vanaf 15.00 uur in Boedapest. Blijft Lewis Hamilton hem voor op de Hungaroring?