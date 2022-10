Max Verstappen verslaat Mercedessen en mag van pole gaan jagen op recordzege

En ook tijdens de kwalificatie was de Duitse renstal dominant. Hamilton was zowel in Q1 als in Q2 de snelste van allemaal. Het was opvallend, gezien de uitspraken die de zevenvoudig wereldkampioen afgelopen weekend in Austin deed. Hij werd toen gevraagd naar zijn kansen op een overwinning dit seizoen en welk circuit hem daarbij de beste kans zou bieden. Hamilton reageerde door aan te geven dat de race op het Circuit of the Americas waarschijnlijk de grootste kans was geweest en het verschil met de Red Bull te groot zou zijn om zonder een flinke dosis geluk nog een zege te boeken in 2022.