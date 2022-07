Max Verstappen voelt zich goed na pole, maar: ‘Morgen en zondag worden de punten pas uitgedeeld’

,,We hebben een geweldige auto, terwijl de kwalificatie normaal gesproken niet ons sterkste punt is", ging Verstappen verder. In de sprintrace over 100 kilometer heeft hij dus twee hijgende Ferrari's in zijn nek. ,,Ik hoop morgen goed weg te komen, daarna kan alles gebeuren. Ik voel me in ieder geval goed.” Over de overweldigende support die hij jaar op jaar ontvangt op het thuiscircuit van zijn werkgever: ,,Het is ongelofelijk om zoveel oranje te zien. Ik krijg er altijd weer een lach van op mijn gezicht, laten we hopen dat we ze een mooie weekend kunnen geven.