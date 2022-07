Max Verstappen voorziet geen problemen, Mercedes zet ‘stap voorwaarts’ met updates

Ook de regerend wereldkampioen bij de constructeurs hoopt dit weekend en dan met name op zondag weer eens mee te kunnen strijden met Ferrari en Red Bull Racing. Mercedes is met het grootste updatepakket tot nu toe naar Silverstone gekomen en de eerste resultaten zien er bemoedigend uit. ,,Het lijkt erop dat we een stap voorwaarts hebben gezet, want normaal gesproken staan we niet zo hoog op vrijdag", aldus Andrew Shovlin, de technische baas van het team, in gesprek met Sky Sports. Hamilton stond op een opgedroogd Silverstone binnen twee tienden van Carlos Sainz.



,,Ik verwacht nog wel wat meer van Ferrari en Red Bull, maar de long runs zagen er ook goed uit en die kwamen mooi overeen. Normaal gesproken zien we een gat van meer dan een halve seconde en dat was er dit keer niet.” Mercedes hoopt na een aantal hobbelige stratencircuits de komende weken op de meer traditionele circuits een slag te kunnen slaan. ,,Er is zeker nog veel om aan te werken. Er is nog altijd wat gestuiter en de snelle bochten zijn tricky, maar hopelijk helpen deze updates ons verder in de juiste richting.”