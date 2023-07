Max Verstappen wakkert rivaliteit met Lewis Hamilton aan: ‘Hopelijk blijf ik niet op 44 overwinningen staan’

analyse Waarom met veel bombarie binnenge­haal­de Nyck de Vries na 10 races al weer klaar is in de Formule 1

Als ‘meest ervaren rookie ooit’ kwam Nyck de Vries bij AlphaTauri met veel bombarie de Formule 1 binnen. Tien races later is hij alweer eruit gegooid. Analyse over een mislukt avontuur, van beide kanten.