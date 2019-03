Max Verstappen: We mogen niet klagen na alle problemen vandaag

Horner: Mercedes is snel, maar wagen lijkt moeilijk te besturen

15 maart Christian Horner was na de eerste twee vrije trainingen tevreden met de prestaties van Max Verstappen en Pierre Gasly, hoewel hij zag dat het gat met Mercedes liefst acht tienden was. ,,De Mercedes is indrukwekkend, maar ziet er wel wat stijfjes uit en moeilijk om te besturen.”