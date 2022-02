Max Verstappen: ‘Wedstrijdleider Michael Masi is gewoon voor de bus gegooid’

Door Arjan Schouten



De wereldkampioen was opvallend uitgesproken toen het ontslag van Australiër Michael Masi aan bod kwam bij de testdagen in Barcelona. ,,Het voelt niet correct”, begon Max Verstappen. ,,Die man deed z’n uiterste best, net als iedereen in deze sport. Daarom voelt het heel oneerlijk wat er gebeurd is. Hij is gewoon onder een bus gegooid.”