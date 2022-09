Max Verstappen weer stapje dichter bij record Michael Schumacher en Sebastian Vettel

Met video'sMax Verstappen nadert met zijn tiende grandprixzege van dit seizoen het record van meeste overwinningen in één Formule 1-jaar. Michael Schumacher en Sebastian Vettel slaagden erin dertien zeges te boeken in één seizoen.

Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher won in het jaar 2004, toen hij in zijn Ferrari wereldkampioen werd, dertien van de achttien races. Vettel kwam in 2013 als coureur van Red Bull tot dertien eerste plaatsen in negentien grands prix.

Verstappen staat op tien uit vijftien. Het seizoen telt nog zeven races. Gezien de dominantie die de Nederlander dit jaar tentoonspreidt op de circuits is het niet ondenkbaar dat hij het record kan evenaren of zelfs verbeteren.

Het was de dertigste zege voor de 24-jarige Nederlander in de Formule 1. Op de eeuwige ranglijst staat hij daarmee achtste, met vlak voor hem de Brit Nigel Mansell met 31 overwinningen en de nog altijd actieve Spanjaard Fernando Alonso met 32 zeges. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is met 103 zeges de absolute recordhouder.

Negen zeges op rij

Verstappen won in Zandvoort na Frankrijk, Hongarije en België zijn vierde race op rij en dat is hem niet eerder gelukt gedurende zijn carrière in de koningsklasse. Hij is nog wel ver verwijderd van het record van Sebastian Vettel, die in 2013 negen zeges achtereen boekte.

Verstappen heeft al wel de nodige records in de Formule 1 in bezit. Hij is de jongste deelnemer ooit aan een race (17 jaar en 166 dagen) en de jongste winnaar aller tijden van een race (18 jaar en 228 dagen). Ook heeft hij de meeste podiumplaatsen in één seizoen op zijn naam; vorig jaar stond hij in 18 van de 22 races op het podium, waarvan tien keer op de hoogste tree. Hij werd dat jaar ook voor het eerst wereldkampioen.

Volledig scherm Max Verstappen op het podium in Zandvoort © AP

