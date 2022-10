Max Verstappen zesde in druilerige openingstraining Japan, Fernando Alonso het snelst

Met samenvattingDe eerste vrije training in Japan is een prooi geworden voor Fernando Alonso. In een natte sessie hield de Spanjaard de Ferrari's op ruim drie tienden. Max Verstappen besloot het kort te houden en nam genoegen met P6, een seconde achter tweevoudig wereldkampioen Alonso.

Het eerste raceweekend in drie jaar op de Suzuka International Racing Course kende een druilerige start. Echt regenen deed het niet meer, maar de condities vroegen nog wel om full wets. Stilaan waagden meer coureurs het erop en verschenen ook de eerste tijden op het scorebord. Heel representatief waren die nog niet, al is er ook voor later in het weekend (met name op zondag) nog de nodige regenval voorspeld.

Max Verstappen liet het allemaal gebeuren in de eerste helft van de training. Hij wachtte tot de baan rijp was voor intermediates, een tactiek die we vorige week in Singapore ook al zagen. De Nederlandse WK-leider was de eerste op ‘groen’ en ging niet geheel verrassend meteen naar de top van de tijdenlijst: 1.44,059. Hij hield het bij een korte stint, waarna de concurrentie het heft in handen nam.

Volledig scherm © AFP

Daarbij maakten vooral de Alpines een sterke indruk. Met Esteban Ocon op P4 en Fernando Alonso zelfs helemaal bovenaan in een tijd van 1.42,248 - alsof het weer 2005 of 2006 was. In het laatste kwartier kwamen de paraplu’s weer tevoorschijn, wat het onmogelijk maakte om de tijd van de Spanjaard nog te verbeteren. Het grootste spektakel kwam vervolgens pas nadat de sessie was afgevlagd. Mick Schumacher verloor de controle over zijn Haas en raakte de muur. Voor zijn team wordt het een race tegen de klok om de start van VT2 te halen (08.00 uur).

Verstappen kan dit weekend de vierde coureur worden die zich tot kampioen kroont met minstens vier races te gaan. De Limburgse kopman van Red Bull Racing heeft het allemaal in eigen hand op het thuiscircuit van motorleverancier Honda. ‘Alles’ wat hij moet doen is op zondag 8 WK-punten meer pakken dan Charles Leclerc en 6 meer dan teamgenoot Sergio Pérez. Winnen met de snelste raceronde zou sowieso genoeg zijn voor titelprolongatie.

Volledig scherm Fernando Alonso. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP