Max Verstappen zet grote stap voorwaarts en houdt Ferrari's ver achter zich in Franse slottraining

In eerste instantie bleef Verstappens tijd ook nog altijd overeind toen het Ferrari-duo het probeerde, totdat Carlos Sainz tien minuten voor het einde van de sessie dan eindelijk rapper ging: 1.32,626. Op dat moment was de wereldkampioen echter ook net naar buiten gekomen en die scherpte de toptijd in de slotfase nog wat verder aan naar 1.32,272. Daarmee hield hij Charles Leclerc, zijn grootste concurrent voor de kwalificatie, op dik zes tienden. Het gat naar Sainz was ongeveer half zo groot, maar de Spanjaard is later vanmiddag geen bedreiging aangezien hij meerdere motoronderdelen vervangen heeft en de race daardoor achteraan aanvangt.



Of Verstappen over één ronde daadwerkelijk sneller is dan Leclerc en de rest van het veld, zal op een nog altijd snikheet Circuit Paul Ricard vanaf 16.00 uur blijken in de kwalificatie. De race begint morgen al een uur eerder, om 15.00 uur.