Max Verstappen zet met magistrale rit in Abu Dhabi kers op taart van geweldig seizoen

Met video'sIn stijl sloot Max Verstappen zijn wonderseizoen af, met zege nummer 15. Een onbedreigde laatste overwinning, gestart van pole position. De missie van Red Bull Racing om ook nog de tweede plaats in het WK te veroveren met Sergio Pérez, ging in extremis nog de mist in.

Door Arjan Schouten



Met nog tien rondes te gaan, meldde Max Verstappen zich maar eens op de boordradio als teamplayer, zelf comfortabel op weg naar de winst op een éénstop-strategie. ,,Mijn banden zijn nog goed, vertel Checo maar dat hij volle bak alles geeft. Die banden halen het wel.”



Checo - Sergio Pérez volgens zijn paspoort - stond toen al een tijdje voor de tweede keer op vers rubber, met de bedoeling om in het slot van de Grand Prix van Abu Dhabi af te rekenen met Charles Leclerc, zijn enige overgebleven concurrent voor P2 in het kampioenschap. De twee begonnen in punten op exacte gelijke hoogte aan het slotnummer van 2022. Verstappen sprak in tegenstelling tot vorige week in Brazilië nu vooraf door dat hij zo nodig een helpende hand uit zou steken in dat laatste gevecht van 2022. Maar veel meer dan de Mexicaan en de pitcrew nog wat aansporen over de boordradio kon de Limburger ook niet doen.

In Abu Dhabi bewees Verstappen vooral weer eens waarom hij dit seizoen kampioen is geworden en Pérez niet. De Mexicaan zei halverwerwege de race, toen hij bovendien ruim twee tellen achter zijn teamgenoot lag, nog dat hij werd opgehouden door de Nederlander, maar uiteindelijk was de wereldkampioen in het slotstuk opnieuw een klasse apart. Met slechts één keer banden wisselen bleef hij over 306 kilometer het hele veld nog comfortabel voor. Een lange stint van 38 rondes op hards, het weerhield hem niet van de zege.

Weer bleef het net als vorig jaar tot de laatste ronde in Abu Dhabi spannend, maar nu wel met een iets minder hoge inzet. Nog twee seconden bedroeg in de laatste ronde het verschil tussen Pérez, wel een tweede keer gewissel en Leclerc, bij één nieuwe set gebleven. De Mexicaan naderde hem hard, de laatste rondes, maar bleef uiteindelijk steken op 1,3 seconde van de Monegask, die tweede werd achter Verstappen in het WK.

Verstappen had het vuurwerk al gezien, de felicitaties van Christian Horner voor een ‘subliem, prachtig seizoen’ al gehad, zelf zijn team bedankt en was bijna begonnen aan het draaien van zijn donuts, toen hij nog eens informeerde naar de afloop van het gevecht van Pérez. ,,Hoe heeft Checo het gedaan? Niet gehaald op 1,3 seconde? Hmm, dat is close…” besloot Verstappen.

De Mexicaan die na Brazilië nogal zuur was dat Verstappen hem daar niet voor had laten gaan voor P6, wenste er niet te lang bij stil te staan. ,,Ik denk dat er veel is om trots op te zijn, we hebben een mooi seizoen gehad. Op naar volgend jaar”, meldde Pérez, die als derde eindigde in de daguitslag en het WK.

Volledig scherm Charles Leclerc. © REUTERS Leclerc stapte opgetogener uit, na de laatste rit. ,,Alleen op strategie konden we P2 pakken, voor Red Bull Racing”, wisten ze bij Ferrari vooraf al. ,,Nu is het zaak dat we deze winter zorgen dat we Red Bull ook weer bij kunnen houden op het asfalt.”



Het laatste woord in Abu Dhabi was voor Verstappen, na een perfect seizoen. ,,Vijftien zeges in één jaar, ongelofelijk is het”, vertelde Verstappen aan interviewer van dienst Jenson Button. ,,Het wordt heel lastig dit nog eens neer te zetten, maar zorgt tegelijkertijd ook voor heel veel motivatie voor de winter.”

Volledig scherm Max Verstappen kust vriendin Kelly Piquet. © AP

