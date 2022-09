Max Verstappen ziet alles goed uitpakken in Monza: ‘Je verwacht niet zo’n start te hebben’

Vooruitblik De Grand Prix van Italië wordt een onvergete­lij­ke voor de Nederland­se Formule 1-fan

De Grand Prix van Italië moet een gedenkwaardige worden. Voor Nyck de Vries, die zijn debuut maakt in de Formule 1 en droomt van een puntje. Voor Charles Leclerc, die de ‘tifosi’ in zijn half-gele Ferrari een jublileumcadeau wil geven. Voor Max Verstappen, die vanaf P7 alsnog wil domineren in Monza.

13:40