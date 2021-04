Max Verstappen ziet dit seizoen niet als keerpunt voor Red Bull in Formule 1

Voor Max Verstappen vormt het nog prille seizoen in de Formule 1 geen keerpunt voor zijn team Red Bull. ,,Zo zie ik het niet. Het is een voortdurend proces om steeds dichter bij Mercedes proberen te komen en dit seizoen gaat dat tot nu toe goed. Maar we moeten ons blijven ontwikkelen en hard blijven werken”, laat de Nederlandse coureur weten.

De kopman van Red Bull won vorig weekeinde op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Emilia Romagna en eindigde in de eerste race in Bahrein als tweede, achter wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). De Brit leidt nog wel in de WK-stand, maar het verschil met Verstappen is slechts 1 punt.

Quote Het belangrijk­ste is, en dat hopen we allemaal, dat het racen erop vooruit gaat Max Verstappen ,,Het is nog een lang seizoen en daar kijk ik niet echt naar. Ik probeer gewoon elke Grand Prix zo goed mogelijk te presteren. We hebben een positieve start van het seizoen gehad en daar ben ik erg blij mee. Hopelijk kunnen we dat volhouden", stelt Verstappen op zijn eigen site Verstappen.com.

Verstappen weet wel ongeveer wat hem volgend weekeinde bij de Grand Prix van Portugal te wachten staat. ,,Het was vorig jaar lastig omdat er nieuw asfalt lag op Portimão, waardoor het erg glad was. Hopelijk is dat nu beter. Ik kijk ernaar uit om er weer te racen, want het is een geweldig circuit. Tot dusver lijken we dit jaar competitiever dan vorig jaar, dus hopelijk is dat net zo in Portugal.” Verstappen eindigde vorig jaar in Portugal als derde, met Hamilton als winnaar.

Door reglementswijzigingen zullen de F1-bolides er in 2022 aanmerkelijk anders gaan uitzien. Verstappen denkt er het zijne van. ,,We weten al wel dat de auto’s een stuk langzamer zullen zijn. Ik heb begrepen dat ze ook heel andere rijeigenschappen zullen hebben. De motoren blijven hetzelfde, dus met hetzelfde of meer vermogen en minder grip, zal het niet eenvoudig worden. Maar het belangrijkste is, en dat hopen we allemaal, dat het racen erop vooruit gaat. Dat is wat de fans mooi zullen vinden.”

