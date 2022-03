Max Verstappen ziet in Ferrari grote uitdager na ‘soepele en probleemloze’ trainingsdag

Charles Leclerc reed in de tweede training in zijn Ferrari de tweede tijd. Hij was slechts 0,087 seconde minder snel dan Verstappen. Carlos Sainz zette in zijn Ferrari de derde tijd neer. ,,Wat we hebben gezien wordt steeds representatiever", vertelde Leclerc bij Sky Sports. ,,Al rijdt nog niemand echt op de limiet van de auto. Het lijkt erop dat we in the mix zijn en dat leidt tot lachende gezichten binnen het team, maar er is nog werk te doen voor morgen. Hopelijk kunnen we gaan vechten om pole.”



,,De auto voelt vertrouwd. Het ziet er niet slecht uit. We hebben sinds vanochtend een hoop getest en veranderd, en al die aanpassingen pakten goed uit", aldus Leclerc, die tweeënhalf jaar geleden op Spa-Francorchamps zijn laatste F1-zege vierde en dit jaar eindelijk echt hoopt te gaan oogsten.