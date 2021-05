McLaren gaat komende jaren door met Norris

Norris is al sinds 2017 in dienst van McLaren. Sinds 2019 heeft hij een wedstrijdzitje in het Formule 1-team. Dit seizoen maakte hij al indruk met onder meer de derde plaats in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. ,,Na vijf jaar voel ik me al echt een deel van de familie en kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ik mijn carrière bij een ander team zou voortzetten”, reageerde Norris. ,,McLaren heeft me altijd gesteund en mijn ambities voor de toekomst zijn ook helder; ik wil bij McLaren races winnen en wereldkampioen worden.”

McLaren is een van de oudste teams in de Formule 1. De renstal, in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren, rijdt al vanaf 1966 mee in het wereldkampioenschap en veroverde al vele malen de titel. Lewis Hamilton was in 2008 de laatste die dat lukte in een McLaren-bolide. Daarna begonnen magere jaren voor McLaren zonder noemenswaardige successen. Pas de laatste twee seizoenen telt het team weer een beetje mee, maar Mercedes en Red Bull zijn vooralsnog veel sneller.

,,Er was bij ons geen twijfel Lando voor de komende jaren aan ons te binden. Hij maakt al indruk sinds zijn debuut in de Formule 1 en ontwikkelt zich duidelijk. Lando is een geweldige racer”, aldus teambaas Andreas Seidl.

