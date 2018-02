McLaren keert terug naar roots met papajakleurige wagen

,,Dit was niet alleen een emotionele beslissing. Met deze oranje kleur laten we ook zien dat we luisteren naar onze fans", zo verklaart het team. Afgelopen jaar reed McLaren ook al met een oranje wagen, maar deze kleur kwam volgens veel fans niet in de buurt van de originele kleuren uit de beginjaren.



Achter het stuur zitten ook dit jaar Fernando Alonso en de Belg Stoffel Vandoorne.



Maandag beginnen de eerste testdagen in Barcelona. Op 25 maart staat de eerste Grand Prix van het seizoen op het programma.