Media weer lyrisch over Verstappen: 'Alleen ongeluk van Bijbelse proporties staat titel nog in de weg’

,,Zien we Max nog wel terug”, schreef de BBC. ,,Twee maanden geleden won Lewis Hamilton de GP van Spanje. Het was zijn derde zege in vier GP's en Verstappen stond 14 punten achter de wereldkampioen. Kijk waar we nu staan, vijf races verder: Verstappen leidt met een voorsprong van 32 punten.” Maar over is het zeker nog niet, denkt de BBC. ,,Laten we niet vergeten dat Hamilton twee weken geleden ‘gewoon’ de zege in Frankrijk na een strategische blunder en we krijgen over twee weken de Grand Prix op Silverstone, in historisch perspectief toch echt een Mercedes-circuit.”



,,51 punten in twee weekenden, daar zijn we zeer trots op. Nu gaan we naar Silverstone om ook daar te winnen’, zei Red Bull-baas Helmut Marko tegen APA. Het persbureau van Oostenrijk vond het optreden van Max Verstappen ‘superieur’.