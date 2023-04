Mening Max Verstappen niet populair in F1-wereld: ‘Ik vind het geweldig dat we verschillende formats doen’

Formule 1 saai? Vraag dat maar eens aan de coureurs: ‘Ik heb dit in mijn leven nog nooit meegemaakt’

Voor wie vreest voor een Formule 1-seizoen zonder opwinding, kwam de Grand Prix van Australië van zondag als geroepen. Want de chaotische race in Melbourne was er één vol verhalen. Saaie sport? Vraag dat maar eens aan de coureurs. Een greep uit de terugblikken.